A Sant’Anastasia focus su innovazione e sicurezza digitale nella Pubblica Amministrazione

Questa mattina l’aula consiliare del Comune di Sant’Anastasia ha ospitato l’evento “Sicurezza Digitale e Innovazione nella Pubblica Amministrazione”, un’importante occasione di confronto sui temi della trasformazione digitale degli enti pubblici.

Organizzato in collaborazione con il Gruppo Maggioli, l’incontro ha visto la partecipazione di amministratori e referenti di numerosi Comuni della Campania: Afragola, Benevento, Casoria, Ottaviano, Sant’Arpino, Olevano, Battipaglia, Montecorvino, Caivano, Frattamaggiore, Torre Annunziata, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Caserta ed Ercolano.

Al centro del dibattito l’impiego dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi, lo sviluppo di strumenti avanzati per la protezione dei dati sensibili e l’adozione di sistemi di cybersecurity capaci di rafforzare la sicurezza informatica degli enti. Un percorso che mira non solo a tutelare le informazioni, ma anche a migliorare l’efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi pubblici.

«Un’occasione importante per approfondire temi cruciali come l’uso dell’intelligenza artificiale e l’innovazione digitale a servizio della comunità» ha dichiarato il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. «Ringrazio il Gruppo Maggioli per la collaborazione in questo percorso formativo e tutti gli amministratori e i referenti delle pubbliche amministrazioni che oggi hanno condiviso con noi riflessioni e buone pratiche».

L’incontro si inserisce in un più ampio programma di aggiornamento e formazione rivolto alla pubblica amministrazione locale, sempre più chiamata a rispondere con strumenti innovativi alle sfide poste dalla transizione digitale e dalla gestione responsabile dei dati.