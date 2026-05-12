Francesco Agnello, l’imprenditore che punta su industria e calcio

Negli ultimi anni il nome di Francesco Agnello è comparso con crescente frequenza nelle cronache economiche e sportive italiane. Imprenditore campano originario di Torre Annunziata, Agnello si è fatto conoscere per una serie di operazioni nel settore agroalimentare e delle bevande, fino ad arrivare al mondo del calcio professionistico.

La sua attività imprenditoriale nasce nel comparto della distribuzione di acqua minerale e bibite, settore nel quale la famiglia Agnello opera da tempo. Nel corso degli anni, però, l’imprenditore ha ampliato i propri interessi, guardando soprattutto alle aziende italiane storiche in difficoltà ma dotate di marchi riconoscibili e potenzialità di rilancio.

Tra le operazioni che hanno attirato maggiore attenzione vi sono i tentativi di acquisizione di marchi storici del beverage e dell’alimentare italiano, compresa Sangemini, nome simbolo del settore delle acque minerali. Parallelamente, Agnello ha investito anche nel comparto salumiero e agroindustriale, puntando su realtà produttive considerate strategiche per il Made in Italy.

Negli ultimi tempi, tuttavia, la figura di Agnello è diventata particolarmente nota soprattutto per il suo interesse verso il calcio. Il suo nome è stato accostato a diverse società professionistiche italiane, con progetti di rilancio economico e sportivo. Nel 2024 è stato indicato tra i protagonisti del riassetto societario dell’Ancona, mentre nel 2026 ha annunciato l’acquisto della Juve Stabia, storica squadra campana con una forte tradizione calcistica.

Il suo approccio imprenditoriale viene descritto come aggressivo e orientato alla crescita attraverso acquisizioni e rilanci. Non mancano, però, critiche e polemiche. Alcuni osservatori del settore hanno infatti sottolineato la necessità di verificare nel tempo la solidità dei progetti annunciati e la reale sostenibilità economica delle operazioni.

Agnello rappresenta comunque una figura emblematica di una nuova generazione di imprenditori italiani che cercano di coniugare industria, territorio e sport, utilizzando il calcio come leva di visibilità e sviluppo economico. Resta ora da capire se i progetti avviati riusciranno a consolidarsi e a produrre risultati duraturi, sia sul piano industriale sia su quello sportivo.