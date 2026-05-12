Lotto, Superenalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti dell’estrazione del 12 maggio 2026

Nuova estrazione per Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Nessun “6” centrato al Superenalotto, con il jackpot che continua a salire e raggiunge ora quota 163,9 milioni di euro per il prossimo concorso di giovedì 14 maggio 2026.
Di seguito tutti i numeri estratti e le quote vincenti.
I numeri vincenti del Lotto del 12 maggio 2026
Bari: 63 – 50 – 72 – 81 – 69
Cagliari: 80 – 20 – 78 – 61 – 36
Firenze: 65 – 13 – 82 – 87 – 26
Genova: 23 – 48 – 30 – 68 – 75
Milano: 36 – 90 – 14 – 85 – 48
Napoli: 32 – 42 – 13 – 54 – 44
Palermo: 5 – 17 – 45 – 72 – 36
Roma: 86 – 42 – 7 – 72 – 61
Torino: 61 – 79 – 21 – 42 – 36
Venezia: 41 – 33 – 36 – 23 – 70
Nazionale: 4 – 32 – 21 – 31 – 11
10eLotto, i numeri estratti del 12 maggio
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto:
5 – 13 – 17 – 20 – 23 – 32 – 33 – 36 – 41 – 42 – 48 – 50 – 61 – 63 – 65 – 72 – 79 – 80 – 86 – 90
Numero Oro: 63
Doppio Oro: 63 – 50
Extra: 7 – 14 – 21 – 26 – 30 – 45 – 54 – 68 – 69 – 75 – 78 – 81 – 82 – 85 – 87
Superenalotto, combinazione vincente e jackpot
La combinazione vincente del Superenalotto del 12 maggio 2026 è:
2 – 28 – 31 – 57 – 58 – 59
Numero Jolly: 5
Numero Superstar: 2
Jackpot del 12 maggio 2026: 162.900.000 euro
Jackpot stimato per il 14 maggio 2026: 163.900.000 euro
Le quote del Superenalotto
Superenalotto
Punti 6: 0 vincite
Punti 5+: 0 vincite
Punti 5: 6 vincitori – 32.488,67 euro
Punti 4: 549 vincitori – 361,78 euro
Punti 3: 20.513 vincitori – 29,14 euro
Punti 2: 325.076 vincitori – 5,71 euro
Superstar
Punti 6SB: 0 vincite
Punti 5+SB: 0 vincite
Punti 5SS: 2 vincitori – 406.108,38 euro
Punti 4SS: 6 vincitori – 36.178,00 euro
Punti 3SS: 149 vincitori – 2.914,00 euro
Punti 2SS: 1.777 vincitori – 100,00 euro
Punti 1SS: 12.907 vincitori – 10,00 euro
Punti 0SS: 25.114 vincitori – 5,00 euro
Seconda Chance e WinBox
Seconda Chance 50 euro: 113 vincite
Seconda Chance 3 euro: 17.007 vincite
WinBox 1: 2.355 vincite
WinBox 2: 269.185 vincite
Totale vincite Seconda Chance: 17.120
Totale vincite WinBox: 271.540
I numeri ritardatari del Lotto
In vista della prossima estrazione di giovedì 14 maggio 2026, ecco i numeri più attesi.
Ritardatari assoluti
Napoli: 40 (106 estrazioni)
Palermo: 45 (100 estrazioni)
Cagliari: 41 (99 estrazioni)
Bari: 67 (94 estrazioni)
Napoli: 1 (85 estrazioni)
Torino: 65 (84 estrazioni)
Roma: 17 (84 estrazioni)
Venezia: 79 (83 estrazioni)
Torino: 49 (83 estrazioni)
Bari: 66 (82 estrazioni)
Firenze: 33 (82 estrazioni)
I tre numeri più ritardatari per ogni ruota
Bari: 67 – 66 – 10
Cagliari: 41 – 52 – 63
Firenze: 33 – 78 – 28
Genova: 66 – 6 – 3
Milano: 77 – 61 – 88
Napoli: 40 – 1 – 81
Palermo: 45 – 90 – 6
Roma: 17 – 37 – 64
Torino: 65 – 49 – 88
Venezia: 79 – 33 – 38 e 30
Nazionale: 79 – 90 – 54 e 16
Superenalotto, i numeri più ritardatari
Per il prossimo concorso del 14 maggio 2026, questi sono i numeri più assenti:
70 (92 estrazioni) – 65 (65) – 75 (54) – 76 (47) – 71 (42) – 23 e 78 (39)