Mugnano del Cardinale, Fulvio Litto chiarisce: “La delega all’Urbanistica l’avevo già lasciata”

MUGNANO DEL CARDINALE – “La mia scelta era stata già fatta da tempo”. Con queste parole Fulvio Litto interviene pubblicamente dopo il decreto con cui gli è stato revocato l’incarico di assessore comunale.
L’ex assessore all’Urbanistica ha voluto chiarire alla cittadinanza di aver già rinunciato volontariamente alla delega circa un mese fa, allegando anche la PEC inviata al sindaco Alessandro Napolitano, al segretario comunale e all’ufficio protocollo del Comune.
Nella comunicazione ufficiale, Litto spiegava di aver maturato la decisione “per mancata condivisione delle scelte strategiche in materia urbanistica” e per quella che definisce una “scarsa considerazione delle proposte formulate”.
“Non è stata una decisione presa a cuor leggero – sottolinea Litto – ma il risultato di riflessioni nate da divergenze su alcune scelte legate al PUC che non ritenevo condivisibili né nel metodo né nei contenuti”.
Parole che fanno emergere un clima politico non semplice all’interno della maggioranza amministrativa. L’ex assessore lascia trasparire amarezza anche per quanto accaduto successivamente: “A distanza di un mese arrivo addirittura a essere sfiduciato. Evidentemente questa mia posizione ha dato fastidio a qualcuno”.
Fulvio Litto, oggi consigliere comunale, annuncia inoltre che nei prossimi giorni renderà note pubblicamente tutte le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta, spiegando di volerlo fare “per rispetto e trasparenza verso i cittadini”.
Una vicenda che apre inevitabilmente interrogativi politici all’interno dell’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale e che potrebbe alimentare un nuovo confronto nelle prossime settimane.