Mandamento Baianese, farmacie di turno dall’11 al 18 maggio 2026: assistenza garantita sul territorio

Prosegue regolarmente il servizio di assistenza farmaceutica nel Mandamento Baianese, con le farmacie di turno operative nella settimana compresa tra l’11 e il 18 maggio 2026. Un servizio fondamentale per garantire continuità sanitaria ai cittadini, soprattutto nelle ore notturne, nei giorni festivi e nei weekend.
Per il turno in corso sarà attiva la Farmacia Picciocchi di Sperone, situata in Corso Umberto I n. 76. Per eventuali necessità è possibile contattare la struttura al numero 081 5103772.
La farmacia rappresenta un presidio importante per il territorio e per i comuni limitrofi, assicurando assistenza nella dispensazione dei farmaci, supporto nelle urgenze e consulenza professionale ai cittadini.
Resta inoltre sempre disponibile il servizio H24 della Farmacia De Sanctis di Nola, operativo tutti i giorni dell’anno. La struttura si trova in via San Paolo Belsito n. 69 – Nola (NA) ed è contattabile al numero 081 8237343 oppure tramite email all’indirizzo [email protected].
Il servizio di turnazione continua a rappresentare un punto di riferimento essenziale per il comprensorio, garantendo supporto immediato per medicinali, prescrizioni urgenti e prodotti di prima necessità.
Binews invita i cittadini a verificare sempre la farmacia di turno attiva prima di recarsi sul posto. Eventuali aggiornamenti o variazioni saranno comunicati tempestivamente.