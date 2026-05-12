Road to A1, Avellino risponde presente: serie riaperta

I lupi risorgono dal -15 e conquistano gara 3: giovedì si torna in campo per continuare a sognare

Il cuore, la difesa, il PalaDelMauro.

L’Unicusano Avellino Basket si prende gara 3 e riapre la serie playoff contro la Flats Service Fortitudo Bologna al termine di una partita intensa, sporca, emozionante. Finisce 75-71 davanti a oltre tremila spettatori, con i biancoverdi capaci di ribaltare una gara che nel primo tempo sembrava ormai indirizzata verso Bologna.

Sotto di quindici punti all’intervallo lungo, la squadra di coach Gennaro Di Carlo cambia faccia nella ripresa. Cambia energia, cambia aggressività difensiva e soprattutto cambia mentalità.

Avellino smette di rincorrere e inizia a mordere la partita.

La svolta nella ripresa

Per due quarti la Fortitudo aveva imposto fisicità, ritmo e controllo del gioco. Bologna domina a rimbalzo, sporca ogni linea offensiva dei biancoverdi e vola fino al +16.

Il PalaDelMauro, però, non smette mai di crederci. E nella ripresa arriva la scossa.

Di Carlo ridisegna l’assetto difensivo, abbassa il quintetto con Lewis da ala forte e l’inerzia cambia completamente. Avellino alza l’intensità, sporca possessi, corre meglio il campo e soprattutto ritrova fiducia offensiva.

La tripla del sorpasso nel quarto periodo accende definitivamente il palazzetto.

Vittoria da squadra

La vera fotografia della serata arriva nel finale. Francis, miglior realizzatore con 22 punti, esce per falli in un momento delicatissimo della gara. È lì che Avellino dimostra maturità e carattere.

Pullazi, Lewis e Grande si prendono responsabilità pesanti nei possessi decisivi. Bologna prova a rientrare fino al -2, ma i biancoverdi restano lucidi e chiudono la partita tra l’urlo del PalaDelMauro.

Prima vittoria playoff della storia recente biancoverde.

E serie completamente riaperta.

Di Carlo: “Due partite dentro la stessa gara”

Nel post partita coach Gennaro Di Carlo ha esaltato la reazione della squadra:

«Siamo contenti di questa vittoria, la prima nei playoff. Abbiamo giocato due partite differenti all’interno della stessa partita, l’intensità difensiva del secondo tempo ha fatto la differenza. Adesso facciamo gli applausi ai ragazzi ed andiamo avanti pensando a gara 4».

E adesso davvero tutto può cambiare.

Giovedì sera si torna ancora al PalaDelMauro.

La Fortitudo resta avanti nella serie, ma Avellino ha mandato un messaggio chiaro: i lupi sono ancora vivi.

PARZIALI

12-21; 18-24; 27-13; 18-13

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm, Zerini, Lewis 21, Grande 13, Francis 22, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi 14, Fresno 5

All.: Di Carlo

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Imbró 5, Mastellari 8, Sarto 11, Anumba 7, Sorokas 4, Della Rosa 8, Guaiana 2, De Vico, Moretti 11, Perkovic 15