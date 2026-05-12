Eurovision 2026, attesa per Sal Da Vinci: ecco quando si esibirà nella prima semifinale

Parte questa sera l’Eurovision Song Contest 2026 con la prima semifinale in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna. A rappresentare l’Italia sarà Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”, già qualificato di diritto alla finale di sabato grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 2026.
Il cantante napoletano salirà sul palco fuori gara durante la semifinale di questa sera, una possibilità introdotta dal regolamento Eurovision dal 2024 per i Paesi delle “Big 5” e per la nazione ospitante.
L’esibizione di Sal Da Vinci è prevista intorno alle ore 21:39, subito dopo il rappresentante della Georgia e prima della performance della Finlandia, tra le favorite della competizione.
La serata, in onda su Rai 2 dalle ore 21, vedrà sfidarsi 15 Paesi per conquistare uno dei 10 posti disponibili per la finalissima. Presente anche un’altra italiana: Senhit, in gara per San Marino con il brano “Superstar” e la partecipazione speciale di Boy George.
Grande curiosità intanto per la performance di Sal Da Vinci, che durante le prove generali ha già fatto parlare di sé con una scenografia romantica culminata con un matrimonio simbolico sul palco.