Meteo Irpinia, mercoledì 13 maggio all’insegna del maltempo: attesi rovesci e calo delle temperature

IRPINIA – Sarà una giornata caratterizzata da instabilità e cielo coperto quella di mercoledì 13 maggio 2026 in Irpinia. Secondo le previsioni meteo, sono attese condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del territorio provinciale.

Nel corso della giornata potranno verificarsi precipitazioni anche a carattere di rovescio, con fenomeni che tenderanno a intensificarsi soprattutto nelle ore pomeridiane. Le aree interne e appenniniche potrebbero essere quelle maggiormente interessate dal maltempo, dove non si escludono piogge di forte intensità.

Le temperature subiranno un generale calo rispetto ai giorni precedenti, mentre i venti soffieranno deboli o moderati da sud-ovest, con possibili rinforzi locali.

Una giornata dunque dal clima più instabile, con l’ombrello che potrebbe tornare utile soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio.