Al Gesualdo una lezione di ecologia per i più piccoli Con Record e Recordina e gli alunni delle scuole primarie, il teatro si riempie di entusiasmo e sostenibilità

Una mattinata dedicata all’educazione ambientale ha animato oggi il Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino, trasformato per l’occasione in un’aula colorata e partecipata, grazie alla presenza di centinaia di alunni delle scuole primarie cittadine. Insieme a loro, le mascotte Record e Recordina, simboli dell’impegno di Grande Srl nel promuovere la cultura del riciclo e del rispetto per l’ambiente.

Attraverso una rappresentazione teatrale coinvolgente ispirata al viaggio di “Alice oltre lo spreco”, i bambini sono stati accompagnati in un percorso educativo centrato sulla sostenibilità, sull’importanza del riciclo e sulla necessità di cambiare prospettiva per costruire un futuro più pulito e responsabile.

Presente all’evento anche la sindaca di Avellino, Laura Nargi, che ha voluto sottolineare il valore simbolico e concreto di un’iniziativa rivolta alle nuove generazioni:

«Vedere il teatro comunale pieno dell’entusiasmo e del calore di questi bambini è sempre emozionante. A loro affidiamo la speranza di un mondo migliore e sono convinta che sapranno renderlo più pulito e più sostenibile, andando, come la Alice della rappresentazione teatrale, oltre lo spreco e puntando sul rispetto verso l’ambiente che ci circonda».

L’iniziativa, sostenuta da Grande Srl in sinergia con le istituzioni locali, si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione rivolto alle scuole, con l’obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi e consapevoli fin dalla giovane età. Un messaggio che oggi, dalle poltrone rosse del Gesualdo, ha trovato voci entusiaste e orecchie pronte ad ascoltare.