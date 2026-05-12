Avellino, il sogno playoff si ferma al “Ceravolo”: i lupi escono a testa alta

I lupi resistono un tempo, poi cedono ai giallorossi: decidono Pontisso, Cassandro e Iemmello
Il sogno playoff dell’Avellino si spegne al “Ceravolo”.
Nel turno preliminare degli spareggi promozione i biancoverdi cadono 3-0 contro il Catanzaro e salutano la postseason al termine di una gara rimasta aperta solo per un tempo.
La squadra di Davide Ballardini prova a giocarsela con coraggio, tiene testa ai giallorossi per oltre quaranta minuti e costruisce anche alcune situazioni interessanti. Poi il gol di Pontisso, arrivato nel finale della prima frazione, cambia completamente l’inerzia del match.
Nella ripresa il Catanzaro cresce, alza i ritmi e chiude definitivamente i conti con Cassandro e il rigore nel recupero trasformato da Iemmello.
Avellino viva nel primo tempo
L’approccio dei lupi è positivo. L’Avellino entra in campo senza paura e prova subito a colpire sfruttando velocità e inserimenti.
La migliore occasione della prima parte di gara arriva al 10’: Palumbo sfonda sulla corsia e serve Sounas, che trova però la risposta di Pigliacelli.
Il Catanzaro prova a gestire il possesso, mentre i biancoverdi restano compatti e aggressivi nelle seconde palle. Patierno cerca spazio in area, Besaggio impegna ancora Pigliacelli e la gara resta in equilibrio.
Quando l’intervallo sembra vicino sullo 0-0, però, arriva l’episodio che indirizza la sfida. Pontisso trova spazio centralmente e supera Iannarilli firmando l’1-0 che manda avanti i calabresi.
Ripresa a tinte giallorosse
Nel secondo tempo il Catanzaro rientra con maggiore intensità e sfiora subito il raddoppio. Ballardini prova a cambiare volto alla squadra inserendo forze fresche, ma i biancoverdi faticano a trovare continuità offensiva.
L’ultima vera occasione per riaprire la gara arriva al 75’: Russo accelera sulla destra e serve Pandolfi, che conclude sull’esterno della rete facendo esultare per un attimo il settore ospiti.
È l’ultimo lampo dell’Avellino.
Nel finale il Catanzaro chiude definitivamente i conti. Cassandro trova il 2-0 all’83’, poi nel recupero Iemmello trasforma il rigore del definitivo 3-0.
Al triplice fischio il “Ceravolo” festeggia la qualificazione alle semifinali playoff contro il Palermo, mentre per l’Avellino cala il sipario su una stagione fatta di difficoltà, rincorse e una qualificazione playoff conquistata all’ultima giornata.
Tabellino
Catanzaro-Avellino 3-0
Marcatori: 41’ pt Pontisso, 83’ st Cassandro, 93’ st Iemmello rig.
Catanzaro (3-4-2-1)
Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso (79’ Pompetti), Petriccione (93’ Nuamah), Di Francesco (68’ Rispoli); Liberali (79’ Frosinini), Alesi (79’ Iemmello); Pittarello.
A disposizione: Marietta, Bashi, Jack, Verrengia, Oudin, Koffi, D’Alessandro.
Allenatore: Alberto Aquilani.
Avellino (4-3-1-2)
Iannarilli; Cancellotti (80’ Le Borgne), Enrici, Izzo, Missori; Besaggio (53’ Pandolfi), Palmiero (80’ D’Andrea), Sounas (60’ Insigne); Palumbo; Russo, Patierno (53’ Biasci).
A disposizione: Daffara, Sassi, Tutino, Kumi, Sgarbi, Armellino, Fontanarosa.
Allenatore: Davide Ballardini.
Arbitro: Livio Marinelli.
Assistenti: Marco Ceccon e Marco Trinchieri.
VAR: Francesco Meraviglia.
AVAR: Lorenzo Maggioni.
Ammoniti: Cancellotti (A).
Espulsi: nessuno.