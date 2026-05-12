Avellino, il sogno playoff si ferma al “Ceravolo”: i lupi escono a testa alta

I lupi resistono un tempo, poi cedono ai giallorossi: decidono Pontisso, Cassandro e Iemmello

Il sogno playoff dell’Avellino si spegne al “Ceravolo”.

Nel turno preliminare degli spareggi promozione i biancoverdi cadono 3-0 contro il Catanzaro e salutano la postseason al termine di una gara rimasta aperta solo per un tempo.

La squadra di Davide Ballardini prova a giocarsela con coraggio, tiene testa ai giallorossi per oltre quaranta minuti e costruisce anche alcune situazioni interessanti. Poi il gol di Pontisso, arrivato nel finale della prima frazione, cambia completamente l’inerzia del match.

Nella ripresa il Catanzaro cresce, alza i ritmi e chiude definitivamente i conti con Cassandro e il rigore nel recupero trasformato da Iemmello.

Avellino viva nel primo tempo

L’approccio dei lupi è positivo. L’Avellino entra in campo senza paura e prova subito a colpire sfruttando velocità e inserimenti.

La migliore occasione della prima parte di gara arriva al 10’: Palumbo sfonda sulla corsia e serve Sounas, che trova però la risposta di Pigliacelli.

Il Catanzaro prova a gestire il possesso, mentre i biancoverdi restano compatti e aggressivi nelle seconde palle. Patierno cerca spazio in area, Besaggio impegna ancora Pigliacelli e la gara resta in equilibrio.

Quando l’intervallo sembra vicino sullo 0-0, però, arriva l’episodio che indirizza la sfida. Pontisso trova spazio centralmente e supera Iannarilli firmando l’1-0 che manda avanti i calabresi.

Ripresa a tinte giallorosse

Nel secondo tempo il Catanzaro rientra con maggiore intensità e sfiora subito il raddoppio. Ballardini prova a cambiare volto alla squadra inserendo forze fresche, ma i biancoverdi faticano a trovare continuità offensiva.

L’ultima vera occasione per riaprire la gara arriva al 75’: Russo accelera sulla destra e serve Pandolfi, che conclude sull’esterno della rete facendo esultare per un attimo il settore ospiti.

È l’ultimo lampo dell’Avellino.

Nel finale il Catanzaro chiude definitivamente i conti. Cassandro trova il 2-0 all’83’, poi nel recupero Iemmello trasforma il rigore del definitivo 3-0.

Al triplice fischio il “Ceravolo” festeggia la qualificazione alle semifinali playoff contro il Palermo, mentre per l’Avellino cala il sipario su una stagione fatta di difficoltà, rincorse e una qualificazione playoff conquistata all’ultima giornata.

Tabellino

Catanzaro-Avellino 3-0

Marcatori: 41’ pt Pontisso, 83’ st Cassandro, 93’ st Iemmello rig.

Catanzaro (3-4-2-1)

Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso (79’ Pompetti), Petriccione (93’ Nuamah), Di Francesco (68’ Rispoli); Liberali (79’ Frosinini), Alesi (79’ Iemmello); Pittarello.

A disposizione: Marietta, Bashi, Jack, Verrengia, Oudin, Koffi, D’Alessandro.

Allenatore: Alberto Aquilani.

Avellino (4-3-1-2)

Iannarilli; Cancellotti (80’ Le Borgne), Enrici, Izzo, Missori; Besaggio (53’ Pandolfi), Palmiero (80’ D’Andrea), Sounas (60’ Insigne); Palumbo; Russo, Patierno (53’ Biasci).

A disposizione: Daffara, Sassi, Tutino, Kumi, Sgarbi, Armellino, Fontanarosa.

Allenatore: Davide Ballardini.

Arbitro: Livio Marinelli.

Assistenti: Marco Ceccon e Marco Trinchieri.

VAR: Francesco Meraviglia.

AVAR: Lorenzo Maggioni.

Ammoniti: Cancellotti (A).

Espulsi: nessuno.