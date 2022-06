Aereo prende fuoco durante l’atterraggio a Miami, salvi gli occupanti – VIDEO 126 i passeggeri evacuati. L’incidente sarebbe stato causato da un carrello difettoso

Paura sul volo L5203 della compagnia di Santo Domingo Red Air che ha preso fuoco dopo l’atterraggio all’aeroporto di Miami. 126 i passeggeri e 11 membri dell’equipaggio evacuati dal McDonnell Douglas MD-82 utilizzando gli scivoli di emergenza, tre persone sono state ricoverate in ospedale ma nessuno è in condizioni gravi. Secondo la National Transportation Safety Board (NTSB), l’agenzia governativa Usa incaricata di indagare sugli incidenti dell’aviazione civile, il carrello di sinistra dell’aereo si è staccato durante l’atterraggio e il velivolo è slittato prima di fermarsi su un prato, dove ha preso fuoco. ci è voluto molto tempo per dispiegare lo scivolo di emergenza alle porte 1L e 1R (porte d’ingresso), in un video di Twitter, passa almeno un minuto prima che la porta venga aperta. Secondo i testimoni ed in un video di Twitter, ci è voluto molto tempo per dispiegare lo scivolo di emergenza alle porte 1L e 1R (porte d’ingresso). RED Air è una compagnia aerea charter con sede a Santo Domingo, Repubblica Dominicana.

adsense – Responsive – Post Articolo