Basket. Riccardo Arienti è un nuovo giocatore della Del Fes.

Riccardo Arienti è ufficialmente un giocatore dell’ASD DelFes. Classe 2002, 180 centimetri per 78kg, l’atleta e la società hanno trovato l’intesa per la prossima stagione agonistica.

Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Cantù, il neo cestista biancoverde ha ricoperto un ruolo di primo piano con le giovanili brianzole ed ha disputato anche il campionato di C Gold con l’ABC Cantù.

Già due esperienze in serie B alle spalle, la prima nella stagione 2020/2021 con Piadena, quest’anno con Forio d’Ischia. Prima di fermarsi per un infortunio, Arienti ha disputato 9 gare in campionato realizzando 10.5 punti punti per gara, il 64 ai liberi, il 56% da due, il 44% da tre punti.

“Sono molto contento di essere entrato a far parte della famiglia DelFes – afferma Arienti – ho scelto il progetto di Avellino perché è ambizioso, organizzato, solido e vuole rilanciare questa piazza importante per cui ci sono obiettivi ambiziosi”.

adsense – Responsive – Post Articolo