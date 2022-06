La giuria di Binews ha deciso di conferire il Premio Bassa Irpinia 2022 ad una giovanissima campionessa di Kick Boxing, la montorese Maria Citro. La Citro si è contraddistinta per il suo talento in gare regionali e nazionali riportando eccellenti risultati. La consegna del Premio avverrà domani 24 giugno, nel corso del galà che si terrà in piazza Umberto I a Mugnano del Cardinale.

