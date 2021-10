Scherma e orienteering, la Podjgym Avellino impegnata su più fronti

Sabato 30 e domenica 31 ottobre la pol. Podjgym Avellino è stata impegnata su più fronti.

Sabato nella scherma, campionato italiano assoluti, zona centro sud, di fioretto in Castelsilvano in provincia di Pescara, Stefania Vozella al suo esordio tra gli assoluti non brillava ma riusciva ad ottenere un importante 73° posto in classifica.

Nel pomeriggio di sabato a Casagiove (CE) nella gara di qualificazione di spada categoria cadetti Jappelli Enrico sovvertiva i pronostici vincendo due gare nel girone e successivamente riusciva ad ottenere la qualificazione alla gara nazionale con il 16 posto.

Domenica 31, ancora in pedana Enrico Jappelli questa volta nella categoria giovani si classificava al 43° posto.

Dal Parco Nazionale di Monte Sant’Angelo grande terzo posto per Demetrio Galano nella gara Nazionale di orienteering uno sport in crescita nella provincia Irpina.

adsense – Responsive – Post Articolo