VISCIANO. Minore investito in Viale Europa, tanta paura ma senza gravi conseguenze

Tanta paura questa sera a Visciano in viale Europa, zona tra via don Bruno La Manna e via Liveri, dove è stato investito un bambino. Sul posto è stato immediatamente richiesta l’intervento di una ambulanza del 118 oltre ai carabinieri della stazione di Visciano che hanno subito delimitato il traffico veicolare lungo l’arteria. Dalle prime informazioni sembra che il ragazzo non ha subito conseguenze gravi ma solo tanta paura. Un incidente probabilmente dovuto alla distrazione. Nicola Valeri (Foto d’archivio)

adsense – Responsive – Post Articolo