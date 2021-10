CALCIO. Il Napoli vince il derby con la Salernitana, ma che sofferenza

Il derby campano giocato a Salerno se lo aggiudica il Napoli vincendo con una rete di Zielinski nel secondo tempo. Una partita più difficile del previsto per la capolista che incontrava la penultima, la Salernitana. Primo tempo insignificante dove il Napoli non ha mai tirato in porta. Secondo tempo sembrava in discesa l’incontro dopo il goal di Zielinski e l’espulsione di Kastanos, dopo il suo intervento con i tacchetti sulla gamba di Anguissa, che l’arbitro aveva giudicato da ammonizione ma il Var da rosso. Al 76′ un filtrante di Ribery in profondità per Simy, che viene trattenuto vistosamente da Koulibaly, Fabbri estrae il rosso! Il check conferma l’espulsione del capitano del Napoli, che passa la fascia a Zielinski. Punizione dal limite per la Salernitana. Ribery si incarica della punizione dal centro della lunetta dell’area e inquadra la porta con un destro a giro delicato, ma c’è di Di Lorenzo piazzato bene sul palo a salvare. Da questo momento la partita torna in perfetto equilibrio e la squadra di Colantuoni crede nel poterla pareggiare. All’ 85′ occasione Salernitana: Strandberg schiaccia di testa su corner ma non impensierisce Ospina. Doppio cambio per Colantuono: entrano Djuric e Gagliolo, escono Zortea e Ranieri. Il risultato però non cambia ma il Napoli soffre forse nella partita più brutta di questa prima parte del campionato. Decisiva quindi la rete di Zielinski al minuto 61, subito dopo l’ingresso in campo di Petagna che si è reso pericoloso colpendo una traversa nell’azione che poi ha portato al gol del polacco. Spalletti consolida il primato in attesa del risultato del Milan ospite della Roma all’Olimpico, prendendosi 3 punti sofferti in un derby in cui non ha potuto contare su Osimhen e non ha utilizzato Insigne. Unica nota negativa per la capolista è l’espulsione di Koulibaly, che di conseguenza non potrà scendere in campo domenica 7 novembre al Maradona contro il Verona.

