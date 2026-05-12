Laura Nargi incontra Confindustria Avellino: “Confronto fondamentale per il futuro della città”

La candidata sindaco di Avellino Laura Nargi, ha partecipato ieri all’incontro promosso dal presidente di Confindustria Avellino, Angelo Petitto, dedicato alle strategie di sviluppo del territorio e al confronto sui programmi per le amministrative 2026. In apertura dell’incontro, Laura Nargi ha inoltre rinnovato ad Angelo Petitto gli auguri di buon lavoro per la recente nomina alla guida di Confindustria Avellino.

Al centro del dibattito i temi delle infrastrutture, dell’Alta Velocità, della ZES Unica e del rapporto tra istituzioni e sistema produttivo locale.

“È stato un incontro molto proficuo e partecipato, per me particolarmente importante. Il dialogo con imprese e associazioni rappresenta un metodo fondamentale per costruire insieme il futuro di Avellino.”

Nel corso del confronto, Laura Nargi ha ribadito la volontà di istituire una cabina di regia condivisa con Confindustria per monitorare le esigenze delle imprese e sostenere lo sviluppo del territorio, oltre al potenziamento dello Sportello Unico per le Imprese con procedure più rapide, digitalizzate e accessibili.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai collegamenti ferroviari e alla piattaforma logistica dell’Alta Irpinia.

“Avellino deve pretendere infrastrutture moderne e collegamenti efficienti per diventare più competitiva e attrattiva.

Tra i punti del mio programma già illustrati figurano inoltre la rigenerazione dell’ex Isochimica attraverso un Polo Integrato della Conoscenza dedicato a formazione, innovazione e nuove imprese, e la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili per sostenere famiglie e attività produttive”.