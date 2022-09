Torna il Vesuvius art targato Urbe Vesuviana, appuntamento a Sant’Anastasia

Torna per la sua settima edizione “Vesuvius Art – L’arte all’ombra del Vesuvio”, l’ormai storica iniziativa promossa dall’associazione Urbe Vesuviana. L’appuntamento è per sabato sera, a partire dalle ore 20:00, in Piazza Siano a Sant’Anastasia. È qui che gli oltre venti artisti partecipanti, tra attori, disegnatori e artigiani, esporranno le loro opere, che potranno essere ammirate con in sottofondo l’accompagnamento musicale di Marini e degli After Sax Duo. Patrocinato dal comune di Sant’Anastasia, l’evento prevede anche la realizzazione di opere live. «Il Vesuvius Art, giunto alla settima edizione, rappresenta ormai un appuntamento fisso sul territorio vesuviano ed offre la possibilità a tanti giovani di farsi conoscere ed apprezzare, in una piacevole serata di arte, musica e aggregazione, che punta ad esaltare le eccellenze locali» ha spiegato Vincenzo Di Costanzo, presidente di Urbe Vesuviana.