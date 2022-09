Ischia: ostacolano il passaggio di un’ambulanza occupando la carreggiata con sedie e tavoli. Denunciati i titolari di due attività commerciali.

Il 18 settembre scorso, un operatore del 118 si è presentato al Commissariato di Ischia segnalando di aver riscontrato numerose difficoltà nel corso di un pronto intervento sulla Riva Destra, in località Ischia Porto, per la presenza sulla carreggiata di tavoli e sedie di alcune attività commerciali che ostacolavano il passaggio dell’ambulanza.

Ieri, i poliziotti, dopo aver accertato quanto accaduto, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del luogo interessato, hanno denunciato un 66enne ischitano e un 50enne ischitano, entrambi titolari di due attività commerciali, per interruzione di pubblico servizio.