IRPINIA. AVVIATE LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE PROCEDURE CONCORSUALI RISERVATE

Avviate le procedure per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge tramite procedure concorsuali riservate. L’ASL Avellino, in applicazione alla Legge 234/2021, al fine di rafforzare strutturalmente i suoi servizi e consentire di valorizzare le professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio durante l’emergenza sanitaria Covid 19, ha avviato le procedure concorsuali riservate, nel rispetto del 50% dei posti disponibili nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2021/2023, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

A seguito di ricognizione, l’ASL ha disposto l’avvio delle procedure concorsuali per la copertura di 2 posti di Dirigente Biologo, 1 posto di Dirigente Farmacista e 4 posti di CPS-Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Il bando di concorso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.