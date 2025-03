Tempi Nuovi-Popolari Uniti: Auguri a Mimmo Gambacorta per l’elezione a Segretario Provinciale di Azione

Il movimento Tempi Nuovi-Popolari Uniti esprime i propri auguri a Mimmo Gambacorta per la sua recente elezione a Segretario Provinciale di Azione in Irpinia.

In un comunicato ufficiale, il Coordinatore Provinciale Giuseppe Vecchione e il Presidente Amerigo Festa hanno manifestato il loro sostegno e la loro fiducia nelle capacità di Gambacorta, sottolineando come la sua esperienza e competenza rappresentino un valore aggiunto per la guida del partito sul territorio.

“Siamo certi che, con l’esperienza e la capacità che lo caratterizzano, saprà ben guidare il suo partito in Irpinia”, si legge nella nota.

L’elezione di Gambacorta arriva in un momento cruciale per la politica provinciale, con sfide importanti da affrontare e un territorio che necessita di risposte concrete. Tempi Nuovi-Popolari Uniti si dice pronto a dialogare con tutte le forze politiche per il bene della comunità irpina.