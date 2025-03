Sicurezza nel Baianese: l’ex Sindaco di Sperone Salvatore Alaia lancia l’allarme sui furti e chiede l’intervento del Prefetto

Per ben due volte Sindaco di Sperone, il Dottor Salvatore Alaia, attento osservatore delle dinamiche sociali , soprattutto inerenti il territorio del Baianese, stanco dei continui furti ,nei vari appartamenti , da alcuni mesi nel relativo territorio, lancia un vero e proprio allarme alle istituzioni locali considerata l’ inerzia di chi ha potere e responsabilità in materia. Pertanto l’invito al Prefetto di Avellino affinché convochi, quanto prima , un tavolo istituzionale per ripristinare la sicurezza in una realtà che da alcuni mesi è ostaggio di veri professionisti , ladri che senza scrupoli continuano a saccheggiare le abitazioni mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini. È assurdo, o se volete inconcepibile, che dobbiamo vivere in uno stato di ansia continuo e costante con la paura di trovarci, a qualsiasi ora della giornata, i ladri in casa con tutte le conseguenze possibili e immaginabili che compromettono la convivenza civile.