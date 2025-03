Il Centro per l’Autismo sta diventando una realtà: “Tavolo in Prefettura”.

Questo pomeriggio alle 16,30 presso la Prefettura di Avellino, alla presenza del Prefetto Rossana Riflesso, su richiesta delle associazioni M.I.D. Campania e Insieme per Avellino e l’Irpinia si è svolto un importante tavolo tematico avente per oggetto la futura apertura e gestione del centro per l’autismo di Valle.

Hanno partecipato il sindaco di Avellino Laura Nargi e l’ingegnere Mauriello del settore lavori pubblici per il comune di Avellino, il dottor Domenico Dragone e il dottor Pietro Bianco a rappresentare l’Asl di Avellino, il Coordinatore Regionale Giovanni Esposito insieme a Rita Nicastro per il M.I.D. Campania e Pasquale Luca Nacca per l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia.

L’incontro si è svolto in un clima di serena condivisione perché tutte le parti coinvolte hanno manifestato la ferma convinzione di voler risolvere nel più breve tempo possibile l’annoso problema del centro per l’autismo.

Il sindaco ha garantito che il comune si sta attivando per risolvere quanto di loro competenza nel più breve tempo possibile, l’Asl sta già adoperandosi per tutti gli allestimenti interni pronti ad accogliere gli utenti.

Le conclusioni sono state affidate al prefetto di Avellino che ha invitato i presenti ad un prossimo incontro fissato per il mese di Maggio per verificare lo stato delle procedure.

Il M.I.D. Campania e l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia ringrazia il Prefetto per l’ospitalità e tutte le autorità che hanno preso parte al tavolo, soprattutto perché il loro impegno solidale permetterà alle tante famiglie in difficoltà di poter accedere ad un luogo accogliente e con dei professionisti che potranno aiutarli ad affrontare la difficile realtà che vivono da tanti anni senza essere ascoltati.