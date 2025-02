Sarà online su Youtube, da venerdì 7 febbraio, il nuovo videoclip di Davide Matrisciano

Il secondo singolo estratto dalla trilogia Libidal – l’ultimo lavoro discografico del cantautore e musicista Davide Matrisciano uscito lo scorso 29 novembre per le etichette La Cellula Records e Maxsound – è “Salotto 1928”: un brano con cui l’artista ha voluto omaggiare la compianta nonna (Carmela), ispirandosi appunto al salotto della casa di quest’ultima, immaginando al suo interno lo svolgimento di un parsimonioso party tra amici, che poi si tramuterà in qualcosa di psichedelico. Il sound rispecchia quello dell’intera trilogia, ovvero strettamente anni ’80 e vicino soprattutto ai filoni della new wave e del synth pop.

Il videoclip è stato diretto da Alfonso Alfieri per ViewProduction, con la direzione della fotografia di Nello Imperato.

Sui tre volumi sono spalmati ospiti prestigiosi, tra i quali troviamo: Vince Tempera, Lucio Fabbri, Maurizio Fabrizio, Dandy Bestia (Skitantos), Vittorio Nocenzi (Banco del Mutuo Soccorso), Nello Salza, Alberto Moreno (Museo Rosenbach), Vincenzo Zitello, Tony Esposito, Faso, Ricky Portera, ecc.

Missaggio e mastering sono stati affidati al noto ingegnere del suono Max Carola (Aerosmith, Roxette, Franco Battiato, Zucchero, ecc.).

A impreziosire il brano c’è Davide Merlino con marimba e vibrafono (polistrumentista con svariate collaborazioni alle spalle, come Boosta dei Subsonica e Bjorn Torske, mentre in ambito classico si ricordano i trascorsi con I virtuosi italiani e con i Cameristi del teatro alla Scala)

Inoltre, ad aver suonato ci sono Saughelli (polistrumentista e cantautore) al basso e Max Cermola (polistrumentista) ad alcune tastiere; tra l’altro, massiccia la presenza di entrambi nell’intero progetto.

Ad aver partecipato al videoclip c’è Alessandro Perfetti alias Pikkolomini – attore e cantante romano noto al grande pubblico per aver partecipato a ben sette film di Carlo Verdone – col quale Matrisciano ha già collaborato in passato e anche in quest’ultimo lavoro (ospitandolo in tre brani in veste di corista); poi lo scrittore Giuseppe de Grado, autore inoltre di canzoni insieme a Carmen Lanzi (anch’ella presente nel videoclip) con la quale forma da diversi anni il duo Gli Autoritratti, il musicista Max Cermola, Marina Fiore e Giuseppe Sellaroli.