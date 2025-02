Napoli: 24enne Arrestato in Stazione con Hashish Nascosto negli Slip, Grazie al Fiuto del Cane Naia

Un giovane di 24 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto all’interno della stazione di Napoli Centrale, uno dei nodi ferroviari più trafficati d’Italia, dove il giovane è stato fermato dal fiuto infallibile di Naia, un cane pastore belga al suo primo impiego.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando il giovane ha suscitato il sospetto degli agenti della Polizia Ferroviaria, che stavano effettuando un controllo di routine. Immediatamente è intervenuta Naia, una cagnolina addestrata all’individuazione di sostanze stupefacenti. Con il suo fiuto, il cane ha percepito la presenza di hashish nascosto nei suoi slip, rivelando la droga occultata in modo ingegnoso.

A seguito della scoperta, il 24enne è stato sottoposto a perquisizione, durante la quale sono stati rinvenuti circa 50 grammi di hashish, pronti per essere immessi sul mercato. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo.

Questo intervento sottolinea ancora una volta l’importanza delle unità cinofile nella lotta contro il traffico di droga. Naia, che ha partecipato al suo primo intervento operativo, ha dimostrato grande competenza e capacità nel fiutare la sostanza stupefacente, diventando un fondamentale alleato per le forze dell’ordine.

L’arresto del 24enne si inserisce in un più ampio quadro di attività di prevenzione e controllo attuate dalla Polizia Ferroviaria. La stazione di Napoli Centrale, infatti, è uno dei punti sensibili in cui vengono monitorati non solo i passeggeri, ma anche il traffico di sostanze illecite, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità.