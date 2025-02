Mercogliano, uomo di 55 anni trovato morto in casa: decisivo l’intervento dei vigili del fuoco

Tragedia in via Amatucci, nel cuore di Mercogliano, dove un uomo di 55 anni è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dalla sua prolungata assenza e dall’assenza di risposte alle chiamate.

L’intervento è scattato nella mattinata di ieri, quando i residenti del palazzo, preoccupati per il silenzio dell’uomo, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, supportati dalla polizia locale. Per accedere all’appartamento, situato al terzo piano dello stabile che ospita anche gli uffici di Poste Italiane, i soccorritori hanno dovuto utilizzare un’autoscala e forzare una finestra.

Una volta entrati, un odore intenso e pungente ha confermato i timori iniziali: il 55enne era ormai deceduto da diversi giorni. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Il corpo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, è stato affidato all’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando sgomento il vicinato, che ha provato fino all’ultimo a mettersi in contatto con l’uomo.