Natale di dolcezza a Sperone: l’Augustus Bar regala un panettone a ogni bambino

Un gesto semplice, ma carico di significato, capace di portare sorrisi e calore nel giorno più atteso dell’anno. A Sperone, l’Augustus Bar ha deciso di celebrare il Natale con un’iniziativa speciale dedicata ai più piccoli: un panettone in regalo a ogni bambino che vorrà passare a ritirarlo direttamente presso l’esercizio il 24 dicembre.

Un’idea nata con lo spirito autentico delle feste, quello della condivisione e della vicinanza alla comunità. Nel giorno di Natale, l’Augustus Bar aprirà le sue porte ai bambini, trasformando un semplice dono in un momento di gioia, incontro e tradizione.

L’iniziativa vuole essere un segno di attenzione verso le famiglie e, soprattutto, verso i più piccoli, protagonisti indiscussi del Natale. Un modo per rendere ancora più dolce la giornata e per rafforzare quel legame speciale tra attività commerciali e territorio.

In un tempo in cui i piccoli gesti fanno la differenza, l’Augustus Bar sceglie di regalare un sorriso e un simbolo della tradizione natalizia, ricordando che il Natale vive soprattutto nella semplicità e nella generosità.

A Sperone, il Natale passa anche da qui… con il profumo del panettone e la gioia dei bambini.