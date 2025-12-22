Sirignano, doni natalizi agli studenti: il gesto dell’Amministrazione comunale per i più giovani

Un Natale all’insegna della vicinanza e dell’attenzione verso i più piccoli quello vissuto a Sirignano, dove l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Napolitano, ha promosso la tradizionale consegna dei doni natalizi agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Un’iniziativa semplice ma dal forte valore simbolico, pensata per regalare un sorriso agli studenti e per rafforzare il legame tra istituzioni, scuola e famiglie. La distribuzione dei doni si è svolta in un clima di festa e partecipazione, trasformando le aule scolastiche in luoghi di gioia e condivisione, nel pieno spirito del Natale.

L’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere un messaggio di augurio e di incoraggiamento ai ragazzi, sottolineando l’importanza della scuola come punto di riferimento fondamentale per la crescita culturale e umana della comunità. Un gesto che testimonia l’attenzione dell’ente verso il mondo dell’istruzione e il benessere delle giovani generazioni.

La consegna dei doni rappresenta ormai un appuntamento atteso e sentito, capace di trasmettere valori di solidarietà, inclusione e comunità, soprattutto in un periodo dell’anno che invita a riscoprire il senso dello stare insieme.

Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’Amministrazione di Sirignano nel costruire un rapporto diretto e costante con i cittadini, partendo proprio dai più piccoli, veri protagonisti del futuro del paese.