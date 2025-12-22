Avella – Successo per gli alunni della scuola “Arcobaleno”

La scuola dell’infanzia “Arcobaleno” è una realtà territoriale fin dal 1989 e dopo il periodo buio della pandemia, è ritornata ai fasti del passato.

I piccoli discenti seguiti magistralmente dalle docenti e dai titolari della struttura, ogni giorno apprendono nuove nozioni ed acquisiscono competenze. In occasione del Natale gli alunni si sono esibiti in uno spettacolo meraviglioso che ha incantato tutti i presenti e scroscianti sono stati gli applausi. Balli, canzoni in italiano, inglese e spagnolo hanno mostrato la bravura dei bambini, ma soprattutto si è visto il loro divertimento nell’ esibizione. Un plauso va in primis ai piccoli, alle docenti e ai titolari Teresa Maietta e Giuseppe Sgambati. (L.C.)

