NAPOLI. Piazza Garibaldi: nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 persone. 

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 persone, di cui un 32enne napoletano per detenzione abusiva di arma clandestina, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, una 51enne napoletana per contrabbando di T.L.E. e un 33enne nigeriano per detenzione illecita di sostanza stupefacente, tutti con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in corso Garibaldi per la segnalazione da parte di un operatore ecologico per dei ragazzi che intralciavano il servizio. Giunti sul posto, gli agenti, dopo essersi assicurati che l’operatore ecologico e i mezzi di servizio non avessero riportato interruzioni del servizio o danni, hanno deciso di effettuare alcuni controlli e la loro attenzione si è focalizzata, in particolare, su due soggetti. Questi ultimi, però, alla vista degli agenti si sono dati alla fuga in due direzioni diverse finché gli operatori non hanno raggiunto e bloccato il 32enne, trovandolo in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e relativo munizionamento.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione del predetto, dov’era presente la madre, identificata per la 51enne napoletana, in cui hanno rinvenuto e sequestrato un’ingente quantità di tabacchi di contrabbando per un peso complessivo di circa 127 kg; pertanto, anche la donna è stata tratta in arresto.

Infine, sempre gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un uomo, identificato per il 33enne nigeriano, che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona. L’uomo, accortosi dei poliziotti, ha provato a fuggire, ma è stato bloccato e trovato in possesso di 11 involucri di cocaina/crack del peso di 1,7 grammi e 6 involucri di cocaina del peso di 1,3 grammi.

L’acquirente, invece, trovato in possesso della dose appena acquistata, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.