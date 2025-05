A Baiano si parla di Turismo Sociale: un’occasione per creare benessere e comunità

Baiano (AV), 10 maggio 2025 – Si terrà sabato 10 maggio alle ore 10:00, presso il Teatro Colosseo in Piazza Napolitano a Baiano, l’evento dedicato al “Turismo Sociale”, promosso dal Comune di Baiano, in collaborazione con Montanari Tour e l’Associazione Culturale Per Bacco 2.0.

L’iniziativa, pensata per promuovere nuove occasioni di socializzazione e benessere sociale, si rivolge in particolare alla popolazione senior, ma è aperta a tutta la cittadinanza.

Interverranno:

Enrico Montanaro , Sindaco del Comune di Baiano

Mattia Lieto , Assessore comunale

Stefano Lieto , Presidente dell’Associazione Per Bacco

Nicola Montanari, autore del libro “Turismo di Gruppo: come far felici i viaggiatori senior” e figura di riferimento per i viaggi di gruppo senior dal 1976

L’evento vuole essere un momento di incontro, confronto e progettazione di esperienze turistiche inclusive, capaci di generare valore sociale, promuovere il territorio e favorire relazioni tra le persone.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno degustare un piccolo rinfresco a base di prodotti tipici romagnoli, offerto dagli organizzatori.

È gradita la conferma di partecipazione al numero: 377 169 6450.

Un appuntamento da non perdere per chi crede in un turismo accessibile, umano e ricco di relazioni.