Il Conclave elegge Papa Leone XIV: è Robert Francis Prevost, il 267º Pontefice della Chiesa cattolica

La Chiesa al IV scrutinio ha scelto il successore di Papa Francesco.Robert Francis Prevost nato a Chicago il 14 settembre 1955 è il 267º Papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, IX sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Egli ha assunto il nome di Papa Leone XIV, agostiniano, laureato in matematica e filosofia. È apparso commosso in piazza San Pietro, davanti a centomila persone, ha pronunciato un discorso basato sulla pace: “La pace sia con voi. Una pace disarmata e disarmante .Aiutateci anche voi a costruire ponti”.

Negli ultimi giorni erano circolati tanti nomi, tra questi in sordina anche quello di Prevost che però ai più è risultato una sorpresa.

Tante le reazioni dei capi di stato, la prima quella del

Presidente degli USA Trump che ha dichiarato:”È un onore non vedo l’ora di incontrarlo”.

Per molti Papa Leone XIV è l’uomo di cui ha bisogno la Chiesa e che promette di costruire la pace. Prevost ha voluto ricordare che oggi si recita la supplica alla Madonna di Pompei e sotto la protezione di Maria è iniziato il nuovo pontificato (L.C)