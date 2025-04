La Passione di Cristo a Baiano: un racconto di fede e comunità

Domenica 13 aprile 2025, Domenica delle Palme, le strade di Baiano si animeranno di emozione e spiritualità con “La Passione di Cristo, una delle manifestazioni più attese e sentite dalla comunità locale. L’evento, promosso e organizzato dalla Pro Loco Baiano, rappresenta un momento di forte identità collettiva, dove fede, teatro e partecipazione si intrecciano in un’esperienza coinvolgente e suggestiva.

La Pro Loco, cuore pulsante dell’iniziativa

La Pro Loco Baiano, da sempre punto di riferimento per la promozione culturale del territorio, è l’anima organizzativa di questa rappresentazione, che riesce ogni anno a unire decine di volontari in un progetto che supera la semplice messinscena. Grazie alla collaborazione con il Forum dei Giovani, l’Azione Cattolica, la Cooperativa Proteatro, ed il supporto del Comune di Baiano, la Passione si conferma un appuntamento di grande impatto emotivo e comunitario.

Un’intera comunità in cammino

L’evento avrà inizio alle ore 18:00 sul sagrato della Chiesa di Santo Stefano, con una serie di monologhi introduttivi. Alle ore 19:30, sul palco appositamente allestito, prenderanno vita le prime scene della Passione:

●

Il processo davanti al Sinedrio

●

Il giudizio di Ponzio Pilato

●

La flagellazione

Dopo queste intense rappresentazioni, alle ore 20:30, Gesù inizierà il cammino verso il Calvario, seguito da un corteo composto da circa 100 figuranti, tra soldati romani, popolani, donne di Gerusalemme, Maria, Maddalena e i due ladroni. Il percorso si snoderà lungo Via Libertà, Corso Garibaldi, Via Marconi, Piazza IV Novembre e Via Diaz, trasformando il paese in un ideale scenario dell’antica Gerusalemme.

Il Golgota sulla Collina di Gesù e Maria

Il culmine dell’evento si terrà sulla Collina di Gesù e Maria, uno spazio naturale immerso negli ulivi, che per l’occasione si trasformerà nel Golgota. Qui, a partire dalle ore 21:00, verrà rappresentata la scena della Crocifissione, momenti intensi che chiuderanno la serata e accompagneranno il pubblico in una riflessione profonda.

In memoria di Domenico Napolitano

Questa edizione sarà dedicata, come accade ormai da anni, a Domenico Napolitano, persona profondamente legata alla comunità di Baiano e alla Passione, il cui ricordo vive nel cuore di chi continua a portare avanti questa tradizione.