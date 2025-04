Rilancio calcistico a Torre Annunziata: incontro tra Comune e FC Savoia 1908

L’Amministrazione Comunale incontra la FC Savoia 1908 per il rilancio calcistico di Torre Annunziata

Si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata e la FC Savoia 1908 per fare il punto sul futuro del calcio cittadino. Il Sindaco Corrado Cuccurullo, con gli assessori Lina Nappo e Daniele Carotenuto, ha incontrato i vertici della società, rappresentati dal legale Arcangelo Sessa e dal presidente Nazario Matachione.

Durante l’incontro è stato confermato che i lavori per il rifacimento dello stadio “Alfredo Giraud” procedono secondo il cronoprogramma, con la possibilità di avere il campo pronto a maggio, in vista della Serie D. La società ha espresso soddisfazione per il supporto ricevuto dal Comune, che si sta impegnando a garantire il ritorno del Savoia a Torre Annunziata, oltre a supportare le squadre giovanili.

Il Sindaco Cuccurullo ha ribadito l’importanza di completare i lavori iniziati la scorsa estate, sottolineando l’obiettivo di rendere lo stadio una risorsa per tutta la città, con una stretta collaborazione con la FC Savoia per lo sviluppo del calcio locale. Un passo importante per il rilancio sportivo della comunità.