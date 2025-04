Assemblea Pubblica per la Costituzione del Gruppo di Protezione Civile a Capriglia Irpina

Il Comune di Capriglia Irpina, in provincia di Avellino, invita tutta la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà sabato 12 aprile 2025 alle ore 10:00 presso la sala consiliare del Comune. L’incontro ha come obiettivo la costituzione del Gruppo di Protezione Civile di Capriglia Irpina, un’iniziativa fondamentale per migliorare la sicurezza e la gestione delle emergenze nel territorio.

L’assemblea vedrà la partecipazione della D.ssa Claudia Campobasso, Responsabile della Protezione Civile della Regione Campania, che interverrà per illustrare gli aspetti organizzativi e le finalità del gruppo di protezione civile.

L’incontro rappresenta una grande opportunità per i cittadini di apprendere come poter contribuire attivamente alla protezione e al benessere della comunità, diventando parte di un’organizzazione che gioca un ruolo cruciale durante situazioni di emergenza.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare, per discutere e conoscere più da vicino le modalità di attivazione e coinvolgimento nel progetto di protezione civile locale.