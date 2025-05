Comunicato stampa comitato E(A)Vitiamolo sulla chiusura della tratta Baiano .

A seguito della comunicazione ufficiale da parte di EAV relativa alla chiusura della linea vesuviana tratta Napoli Baiano, il presente comunicato a rappresentare tutta l’amarezza e il rammarico per una situazione gestita da persone incompetenti che non hanno a cuore le sorti e la dignità degli utenti.

In una situazione di emergenza si interviene per la risoluzione con forza ed impegno straordinario di uomini e mezzi, non sopprimendo un servizio. Non si è mai visto che per un dolore ad una gamba si procede con l’amputazione della stessa.

I lavori vanno fatti ma procurando il minor disagio possibile all’utenza: come fu fatto anni fa per gli stessi lavori ad Avella, furono soppresse solo due fermate: Baiano ed Avella/Sperone.

Perché adesso per lo stesso lavoro si chiude per 4 mesi?

Sarebbe opportuno garantire un servizio ferroviario sulla tratta in questione diviso in due tronconi:

– un servizio da Baiano a Nola a/r

– un servizio Saviano/San Giorgio/Napoli a/r.

Se non si può (e ci dicessero il motivo) si procederà con il caro servizio sostitutivo che DEVE garantire tutte le fermate del servizio ferroviario.

L’incapacità della classe dirigente è palese e se ne chiede le dimissioni. Altrimenti la regione Campania procedesse alla liberalizzazione del servizio, consentendo anche ad altri operatori di operare sulle linee vesuviane, così come si è proceduto a livello nazionale

Il presidente

Dott. Salvatore Alaia

Il portavoce

Luigi Peluso