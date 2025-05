NOLA. La comunità del Masullo-Theti e l’impegno civico. Una pluriennale presenza a sistema: la donazione di sangue. Un piccolo grande gesto.

Testo di Vanessa Mistreanu (Classe IV, sezione A, Sia)

La Giornata dedicata alla donazione di sangue, svoltasi il 13/05/25 presso l’I.S. “Masullo-Theti”, è stata un’occasione per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della solidarietà e dell’impegno civico.

L’evento, organizzato ormai da tanti anni dalla professoressa Susy Barone, ha visto la collaborazione dell’Associazione “Il Filo Rosso”, convenzionato con l’ospedale Cardarelli e il coordinamento della dott.ssa Maria Mambelli.

Obiettivo dell’iniziativa sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza della donazione di sangue, volontaria e periodica, un atto che può fare la differenza per tante situazioni e tanti pazienti in condizioni critiche.

In apertura i saluti della Dirigente, prof.ssa Elisa De Luca, attenta al sociale e soddisfatta per la “presenza a sistema” della donazione effettuata direttamente nel nostro Istituto. La prof.ssa Barone ha poi sottolineato come la donazione costituisca il più alto esempio di cittadinanza attiva che tutti, a partire dai giovani, possono mettere in atto.

A seguire, la dottoressa Mambelli, disponibile per domande e/o chiarimenti, ha spiegato quanto sia importante donare, dal momento che ogni giorno in Italia servono grandi scorte di sangue per far fronte a interventi, malattie gravi, incidenti stradali ed emergenze improvvise. Ha poi illustrato le caratteristiche dei gruppi sanguigni, i requisiti per poter donar, e i falsi miti da sfatare.

Successivamente i donatori, suddivisi in gruppi, si sono sottoposti al controllo medico, seguito dalla donazione vera e propria.

L’iniziativa ha registrato l’ampia partecipazione di studentesse e studenti, a testimonianza della crescente consapevolezza dell’importanza del gesto semplice, ma essenziale, qual è quello della donazione di sangue. Una testimonianza di legami e rapporti intergenerazionali, con cui e per i quali si genera e afferma il valore de bene comune.