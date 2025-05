Quattro gatti affettuosi cercano una nuova casa: pronti per l’adozione

Quattro splendidi gatti cercano una casa accogliente e persone affettuose pronte ad amarli. Si tratta di mici dal carattere docile e socievole, abituati al contatto umano e in ottima salute. Tutti e quattro condividono lo stesso manto, elegante e uniforme, che li rende ancora più particolari.

Affettuosi, tranquilli e perfetti per la vita in famiglia, questi gatti aspettano soltanto di essere accolti in un ambiente sereno dove poter crescere circondati da attenzioni e carezze. Sono ideali sia per chi vive da solo sia per chi desidera un compagno fedele per i più piccoli.

Chi fosse interessato all’adozione può ricevere tutte le informazioni utili per conoscere i dettagli necessari. Sarà possibile incontrarli, osservarne il comportamento e scegliere di dare loro una seconda possibilità.

Accogliere un gatto significa ricevere ogni giorno affetto incondizionato. Aiutiamoli a trovare la casa che meritano.