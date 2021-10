Basket, Serie B. Del Fes travolta da Bisceglie, in Puglia finisce 89-67.

di Redazione sportiva

La Del Fes deve alzare bandiera bianca contro i Lions Bisceglie. Nel primo quarto avanti gli avellinesi per 17-22. Poi Bisceglie piazza prima un parziale di 7-0 e poi di 9-0 con Dri e Fontana sugli scudi. Nel secondo quarto pugliesi sul +10 (43-33). Alla ripresa la Del Fes viene presa a pallate, 58-36. Nel terzo quarto 64-50. Negli ultimi 10′ Bisceglie dilata il vantaggio fino all’89-67 finale. Per Dri ben 26 punti, nella Del Fes 16 punti per Hassan, 14 per Spizzichini, 11 per Agbogan, 10 per Marra, 9 per Basile, 4 per D’Andrea e 3 per Mavric. Terza vittoria su tre per i pugliesi, in casa biancoverde 2 sconfitte e la vittoria contro Cassino.

adsense – Responsive – Post Articolo