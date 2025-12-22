Irpinia, in arrivo una fase instabile: piogge da martedì e neve sul Partenio per la Vigilia

L’Irpinia si prepara a vivere una nuova parentesi di maltempo, con condizioni atmosferiche in progressivo peggioramento a partire dalla seconda parte della giornata di domani. È quanto emerge dal bollettino meteorologico emesso nella serata di lunedì 22 dicembre 2025, che delinea uno scenario all’insegna dell’instabilità.

Per martedì 23 dicembre 2025 sono previste condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del territorio. Nel corso del pomeriggio e in serata potranno verificarsi precipitazioni sparse, generalmente di debole o moderata intensità, più probabili sulle aree interne e montuose.

Dal punto di vista termico, le temperature minime risulteranno stazionarie o in lieve flessione, mentre le massime sono attese in leggero calo, complice la copertura nuvolosa e l’ingresso di aria più umida. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, contribuendo ad accentuare la sensazione di tempo umido.

Lo sguardo è già rivolto alla Vigilia di Natale, quando sulle vette del Partenio è atteso il ritorno della neve, che potrebbe imbiancare nuovamente le cime più elevate, regalando un suggestivo scenario invernale.

A fare da cornice a questo cambiamento del tempo, il panorama serale di Montevergine verso il golfo di Napoli, che anticipa un Natale dal sapore decisamente invernale per l’Irpinia.