Afragola: aggredisce gli agenti. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Afragola con precedenti di polizia per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via del Molise per la segnalazione di un soggetto in forte stato di agitazione.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato il predetto che, alla loro vista, ha dato in escandescenza, inveendo contro di loro finché non è stato bloccato.

Così, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici di polizia, dove l’indagato ha proseguito nella sua condotta aggressiva scagliandosi contro di loro; pertanto, è stato tratto in arresto dal personale operante.