Portici: ruba all’interno di un negozio. Arrestato un 42enne dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne georgiano, con precedenti specifici di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per furto.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Portici- Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza San Ciro a Portici per la segnalazione di furto in un’attività commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato un addetto alla vigilanza che stava trattenendo il 42enne; in quei frangenti, il titolare dell’esercizio in questione ha raccontato agli operatori che il predetto, poco prima, aveva asportato della merce dal suo negozio.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti nell’attività, gli agenti hanno accertato che il prevenuto aveva sottratto una powerbank ed una fotocamera.

Per questi motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.