Controlli straordinari a Frattamaggiore e Frattaminore: sanzioni, sequestri e chiusura di un’attività

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore e a Frattaminore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione degli operatori della Guardia di Finanza e l’ausilio di personale dell’ASL Napoli 2, hanno identificato complessivamente 109 persone, di cui 56 con precedenti di polizia, controllato 14 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 4 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni per un totale complessivo di 6.677 euro.

Ancora, nel corso del servizio, sono state controllate 3 attività commerciali e ad una di queste è stata imposta la chiusura ad horas per ragioni igienico-sanitarie.

Infine, gli agenti hanno controllato una persona sottoposta a misura restrittiva o alternativa alla detenzione.