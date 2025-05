Juve Stabia in paradiso, Sampdoria all’inferno: Vespe ai playoff, blucerchiati in Serie C

CASTELLAMMARE DI STABIA – Serata di emozioni forti al “Romeo Menti”, dove la Juve Stabia ha centrato uno storico accesso ai playoff di Serie B, chiudendo la stagione regolare al quinto posto. Un traguardo straordinario per la squadra allenata da Guido Pagliuca, protagonista di un campionato condotto stabilmente nelle zone alte della classifica.

Il pareggio casalingo contro la Sampdoria, arrivato nell’ultima giornata, ha avuto un doppio effetto: da un lato ha certificato la qualificazione delle Vespe alla fase finale del torneo, dall’altro ha sancito l’amara retrocessione dei blucerchiati in Serie C, a distanza di un solo anno dalla discesa dalla massima serie.

Per la Juve Stabia ora si apre un nuovo capitolo: sabato 17 maggio alle ore 19.30 affronterà il Palermo, sempre al Menti, nel primo turno dei playoff. In palio l’accesso alla semifinale, dove ad attendere la vincente ci sarà la Cremonese. Il doppio confronto è in programma mercoledì 21 maggio (andata, ore 20.30) e domenica 25 maggio (ritorno, ore 19.30).

Un cammino impegnativo ma possibile per una squadra che ha dimostrato carattere, solidità e grande compattezza. Castellammare sogna, con le Vespe pronte a giocarsi fino in fondo le proprie chance per volare in Serie A.