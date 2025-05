Nocera Superiore, nasce il progetto “Città Cardioprotetta”: dodici defibrillatori sul territorio e corsi gratuiti per i cittadini.(Foto)

NOCERA SUPERIORE – La città compie un passo avanti decisivo in tema di sicurezza sanitaria. È stato presentato ufficialmente ieri sera, nell’Aula Consiliare, il progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”, un’iniziativa che punta a rendere il territorio comunale uno dei più attrezzati della Campania per la gestione delle emergenze cardiache.

Il programma prevede l’installazione di dodici defibrillatori semiautomatici (DAE) distribuiti in punti strategici del territorio, grazie al contributo di imprenditori locali che hanno sostenuto l’iniziativa. Si tratta di dispositivi salvavita fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, aumentando le possibilità di sopravvivenza.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di potenziamento dei servizi socio-sanitari avviato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi. In collaborazione con la Cisl FP Salerno, saranno avviati a breve corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) gratuiti, rivolti alla cittadinanza, per formare volontari capaci di utilizzare correttamente i defibrillatori.

«Un’iniziativa concreta per la salute pubblica e il benessere della nostra comunità», ha commentato il sindaco D’Acunzi, ringraziando l’amministrazione, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. La città di Nocera Superiore si candida così a diventare un modello virtuoso di prevenzione e intervento in ambito sanitario.