Napoli, ai domiciliari con il braccialetto elettronico: sfrutta il permesso medico per rapinare le Poste

NAPOLI – Doveva uscire per sottoporsi a controlli medici, ma ha approfittato del permesso per rapinare un ufficio postale. È stato arrestato dalla Polizia di Stato uno dei due uomini bloccati dopo un colpo messo a segno nella tarda mattinata in via Michelangelo da Caravaggio.

Il rapinatore, già condannato per reati simili, era agli arresti domiciliari per motivi di salute e sottoposto alla misura del braccialetto elettronico. Eppure, proprio durante una delle finestre autorizzate per motivi sanitari, ha partecipato all’assalto armato ai danni dell’ufficio postale.

L’intervento tempestivo degli agenti ha consentito di rintracciare e fermare entrambi i malviventi subito dopo la rapina, che aveva creato panico tra clienti e personale. Le indagini, coordinate dalla VII Sezione della Procura di Napoli guidata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, sono ora concentrate sull’analisi dei movimenti dell’uomo e su eventuali altre violazioni commesse durante i precedenti permessi.

L’episodio solleva nuovi interrogativi sulla gestione delle misure cautelari e sull’efficacia del monitoraggio dei soggetti che, pur in regime restrittivo, riescono a muoversi e colpire con apparente facilità.

Entrambi gli arrestati sono ora detenuti in attesa di giudizio. Le forze dell’ordine stanno intanto verificando se vi siano altri episodi analoghi collegati al modus operandi dei due fermati.