Giro d’Italia: Ayuso conquista Tagliacozzo, Roglic nuova maglia rosa

Lo spagnolo della UAE Emirates vince la settima tappa con un’azione decisa sull’ultima salita. Roglic, quarto al traguardo, guida ora la classifica generale. La corsa entra nel vivo con distacchi minimi tra i big.

Juan Ayuso firma la sua prima vittoria in un Grande Giro, imponendosi a Tagliacozzo nella settima tappa del Giro d’Italia 2025. Il corridore della UAE Team Emirates ha attaccato nel tratto finale dell’ascesa, conquistando in solitaria il traguardo dopo 165 km con partenza da Castel di Sangro. Alle sue spalle, a 4”, è arrivato il compagno di squadra Isaac Del Toro, che ha regolato il gruppetto dei migliori, comprendente anche Egan Bernal, Primoz Roglic, Giulio Ciccone, Antonio Tiberi, Damiano Caruso e Richard Carapaz.

Con Pedersen attardato sull’ultima salita, la maglia rosa cambia padrone: Roglic torna in testa alla generale, con un vantaggio di appena 4 secondi su Ayuso. Lo spagnolo indossa anche la maglia bianca di miglior giovane. La classifica è cortissima: solo 48” separano i primi 15 corridori.

Nel dopo gara, Ayuso ha definito la vittoria “speciale” per la propria carriera, spiegando di aver pianificato un solo attacco deciso per non sprecare energie. La sua affermazione rilancia le ambizioni in classifica e nei prossimi giorni sarà tra i protagonisti più attesi.

ORDINE D’ARRIVO DELLA SETTIMA TAPPA:

1. Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) in 4h20’25”

2. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) +4″

3. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) s.t.

4. Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe) s.t.

5. Giulio Ciccone (Lidl Trek) s.t.

6. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) s.t.

7. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) s.t.

8. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) s.t.

9. Max Poole (Picnic PostNL) +08″

10. Michael Storer (Tudor) s.t.

LA CLASSIFICA GENERALE (Maglia Rosa)

ROGLIC Primož (Red Bull – BORA – hansgrohe) 24h32’30”

AYUSO Juan (UAE Team Emirates – XRG) +4”

DEL TORO Isaac (UAE Team Emirates – XRG) +9”

TIBERI Antonio (Bahrain – Victorious) +27”

POOLE Max (Team Picnic PostNL) +30”

STORER Michael (Tudor Pro Cycling Team) +33”

MCNULTY Brandon (UAE Team Emirates – XRG) +34”

VACEK Mathias (Lidl – Trek) +37”

YATES Simon (Team Visma | Lease a Bike) +39”

CARAPAZ Richard (EF Education – EasyPost) s.t.

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI (Maglia Azzurra)

Lorenzo Fortunato (Astana) – 58 punti

Juan Ayuso (UAE Emirates) – 50 punti

Paul Double (Jayco AlUla) – 36 punti

Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 24 punti

Sylvain Moniquet (Cofidis) – 22 punti

LA CLASSIFICA A PUNTI (Maglia Ciclamino)

Mads Pedersen (Lidl Trek) – 141 punti

Alessandro Tonelli (Polti) – 59 punti

Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) – 55 punti

Casper van Uden (Team Picnic PostNL) – 50 punti

Orluis Aular (Movistar Team) – 42 punti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI (Maglia Bianca)

Juan Ayuso (UAE Emirates) 24:32:34

Isaac Del Toro (UAE Emirates) +5”

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +23”

Max Poole (Team Picnic PostNL) +26”

Mathias Vacek (Lidl-Trek) +33”

PROSSIMA TAPPA – L’OTTAVA FRAZIONE

Il Giro prosegue con la seconda tappa appenninica consecutiva: 197 km da Giulianova a Castelraimondo, con ben quattro Gran Premi della Montagna. Si annuncia una giornata insidiosa, che potrebbe riscrivere ancora le gerarchie. Diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), in streaming su NOW e in chiaro su Rai 2 e Rai Sport.