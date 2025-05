Mobilità sostenibile, al via il bike sharing elettrico a Torre Annunziata: 55 e-bike in 11 stazioni

Torre Annunziata entra ufficialmente nella rete del bike sharing regionale promosso da Regione Campania ed EAV, grazie all’arrivo delle biciclette elettriche VAIMOO, ora disponibili in città. L’iniziativa, presentata questa mattina, rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e accessibile per tutti.

Attive 11 stazioni con 55 biciclette: coperto l’intero territorio cittadino

Il nuovo servizio di mobilità condivisa prevede 55 e-bike disponibili presso 11 stazioni dislocate in punti strategici della città, per garantire una copertura capillare e un collegamento efficace tra le principali aree urbane, i quartieri residenziali, i luoghi di interesse, le zone commerciali e le fermate del trasporto pubblico. Le biciclette sono già operative e pronte per l’uso da parte di cittadini, pendolari e turisti.

Tutte le formule VAIMOO: ecco i BikePass disponibili

Gli utenti possono scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, tra cinque opzioni tariffarie:

• Easy Pass

Nessun costo di sblocco

Tariffa a consumo: 0,10 € al minuto

• Pass 24 Ore

Costo attivazione: 2,00 €

Tariffa: 1 € ogni 30 minuti di utilizzo

Sblocchi illimitati per 24 ore

• Pass 7 Giorni

Costo attivazione: 10,00 €

Tariffa: 1 € ogni 30 minuti di utilizzo

Sblocchi illimitati per una settimana

• Pass 30 Giorni

Costo attivazione: 20,00 €

Tariffa: 1 € ogni 30 minuti di utilizzo

Sblocchi illimitati per un mese

• Pass Annuale

Costo attivazione: 50,00 €

Tariffa: 1 € ogni 30 minuti di utilizzo

Sblocchi illimitati per un anno intero

Il servizio è interamente gestito tramite app VAIMOO, disponibile su tutti i dispositivi mobili. L’app consente di localizzare le biciclette, sbloccarle con un semplice tocco e monitorare l’utilizzo, con addebito automatico tramite carta di pagamento.

Una rete regionale in espansione

Dopo le attivazioni già avvenute in altre città della Campania, anche Torre Annunziata si unisce al progetto di mobilità dolce che punta a integrare il bike sharing con il sistema di trasporto pubblico regionale. Il servizio favorisce spostamenti agili e a zero emissioni, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria, ridurre il traffico urbano e incentivare stili di vita più sani.

Con l’arrivo delle e-bike VAIMOO, Torre Annunziata si conferma città dinamica e attenta alle sfide della transizione ecologica. Una scelta strategica che guarda al futuro, con benefici concreti per l’ambiente e per la vivibilità quotidiana.