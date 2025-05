Indicazioni geografiche protette per l’artigianato: Torre del Greco guarda al futuro con il Consorzio “Corallo e Cammeo Torrese”.(Foto)

Si è svolta la presentazione ufficiale del Consorzio “Corallo e Cammeo Torrese”, promosso per valorizzare e tutelare le eccellenze dell’artigianato locale. Al centro dell’incontro, una tavola rotonda dedicata all’introduzione delle indicazioni geografiche protette (IGP) anche per i prodotti artigianali e industriali, una proposta che apre scenari importanti per il rilancio economico e culturale dei territori.

L’iniziativa ha riunito esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso per il riconoscimento e la promozione delle lavorazioni tipiche di Torre del Greco, a partire dalla tradizione secolare del cammeo e del corallo.

“Una nuova sfida per i produttori e gli artigiani della nostra città”, ha commentato il sindaco Luigi Mennella in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, sottolineando l’importanza strategica dell’iniziativa per il tessuto economico locale.

Il riconoscimento di una IGP per l’artigianato rappresenterebbe un passo decisivo per proteggere la qualità e l’identità delle produzioni torresi, rafforzando il legame tra territorio, saperi tradizionali e mercati globali. Torre del Greco si candida così a essere città capofila di un nuovo modello di tutela e valorizzazione delle eccellenze artigiane italiane.