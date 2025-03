Derby campano: le formazioni ufficiali di Avellino-Benevento

Questa sera, domenica 30 marzo 2025, alle ore 19:30, andrà in scena il tanto atteso derby campano tra **Avellino e Benevento**, valido per la 33ª giornata del campionato di **Serie C – Girone C**. Il match si disputerà allo **Stadio Partenio-Lombardi** di Avellino, con due squadre pronte a darsi battaglia per obiettivi importanti di classifica.

L’Avellino, allenato da **Raffaele Biancolino**, vuole consolidare la propria posizione nella zona alta della classifica, mentre il Benevento di **Gaetano Auteri** cerca punti preziosi per avvicinarsi alla vetta.

Ecco le **formazioni ufficiali** scelte dai due allenatori:

### **U.S. Avellino (All. Raffaele Biancolino)**

**Portiere:**

– 1 IANNARILLI Antony

**Difensori:**

– 6 RIGIONE Michele VK

– 5 PALMIERO Luca

– 3 D’AUSILIO Michele

– 4 PATERNO Cosimo

**Centrocampisti:**

– 23 ARMELLINO Marco K

– 33 CAGNANO Andrea

– 24 SOUNAS Dimitris

**Attaccanti:**

– 9 CANCELLOTTI Tommaso

– 32 LESCANO Facundo

– 56 ENRICI Patrick

**Panchina:**

– 12 PIZZELLA Luca

– 77 MARSON Leonardo

– 10 TODISCO Gianmarco

– 30 RUSSO Raffaele

– 7 TRIBUZZI Alessio

– 8 PALUMBO Martin

– 26 CLONCH Thiago

– 38 ZUBEREK Jan

– 3 FRASCATORE Paolo

– 45 ARZILLO Vincenzo

– 57 MUTANDA Noah

– 79 CAMPANILE Alessandro

– 79 MANZI Claudio

### **Benevento (All. Gaetano Auteri)**

**Portiere:**

– 1 NUNZIANTE Alessandro

**Difensori:**

– 58 MANCONI Jacopo

– 3 TOSCA Alin

– 14 PINATO Marco

– 5 ACAMPORA Gennaro

**Centrocampisti:**

– 48 SIMONETTI Pier Luigi

– 20 BERRA Filippo K

– 27 OUKHADDA Shady

**Attaccanti:**

– 30 TALIA Angelo

– 7 LAMESTA Davide

– 96 CAPELLINI Riccardo VK

**Panchina:**

– 12 MANFREDINI Nicolò

– 88 LUCATELLI Igor

– 4 SENA Francesco Pio

– 9 PRISCO Antonio

– 15 VELTRI Angelo

– 10 MECCARIELLO Biagio

– 6 STARTARI Ernesto

– 21 LANINI Eric

– 13 AGAZZI Davide

– 25 VISCARDI Angelo

– 28 BORELLO Giuseppe

– 32 PIERLINGIERI Mario

– 35 CARFORA Lorenzo

### **Arbitro e assistenti**

– **Arbitro:** Andrea Zanotti di Rimini

– **Assistenti:** Alessandro A. Boggiani di Monza, Marco Sicuroli di Seregno

– **Quarto ufficiale:** Alessandro Silvestri di Roma 1

### **Prossime gare dell’Avellino:**

– 06/04/2025: Catania – Avellino

– 13/04/2025: Avellino – Monopoli

– 19/04/2025: Sorrento – Avellino

– 26/04/2025: Avellino – Altamura

Il derby tra Avellino e Benevento promette spettacolo, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti. Non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprire chi avrà la meglio in questa sfida dal sapore speciale.